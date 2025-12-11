Емрах пусна "Километража"

© Емрах изненада феновете с чисто нов сингъл, озаглавен “Километража".



Видеоклипът бе промотиран в онлайн канала Storaro Music и веднага разпали страстите на феновете, като още в първите часове след премиерата стотици вече коментираха песента и клипа.



"Благодаря на всички, които ме подкрепяхте през 8-годишната ми кариера!" - отбеляза своята творческа годишнина изпълнителят, пише "Телеграф".