ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Емрах: Всеки на моето място с такава кола би направил това
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:21Коментари (0)616
©
Емрах Стораро яхва нов мощен мерцедес, докато чака съдът да определи наказанието му за скандален клип, който публикуваха с колегата му – фолкзвездата Константин.

Преди месец двамата качиха видео, на което изглеждаше, че организират гонка по столичен булевард, като Емрах управлява беемве, а до него Константин се пъчи в жълто порше. От видеото не става ясно с каква скорост се движат двамата. От кадрите личи и че видеото е обработвано и допълнително забързано. На дисплея в колата на сина на Тони Стораро пък показанието на скоростомера е замазано.

Ден след като видеото набра хиляди гледания, от Пътната полиция се самосезираха и привикаха двамата фолкпевци. На двамата бяха съставени актове по чл. 104б от Закона за движението по пътищата, чиято първа точка забранява на водачите да организират или участват в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване. Членът обаче има и втора точка, която забранява на шофьорите да използват пътищата за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари. Над колите на Емрах и Константин веднага бяха наложени принудителни административни мерки – сваляне на номерата за три месеца.

Наказателните постановления на двамата като водачи обаче висят, тъй като и двамата ги обжалват в съда. По тази причина книжката на Емрах е в него, а той лично управлява новия си автомобил – двуврата S класа Coupe.

"Колата е с невероятните 500 коня под капака, но това не ме блазни да я натискам. Аз съм известен с това, че карам съвсем цивилизовано и спазвам правилата“, коментира Емрах за "Телеграф“. Той е уверен, че съдът ще уважи жалбата срещу наказанието му, тъй като смята, че не е нарушил закона.

"Не сме правили гонка, а просто снимахме забавно видео за феновете си в социалните мрежи. Не е имало състезание, нито сме превишавали скоростта“, добави Емрах.

Изпълнителят не смята, че е дал лош пример на многобройните си почитатели, голяма част от които са бъдещи или пресни водачи.

"Няма как да им дам лош пример, защото те не разполагат с автомобили с такава мощност. Моята кола вдига 100 км/ч за 2 секунди, докато на една нормална кола й трябват 10 секунди“, обясни Емрах.

"Всеки на моето място с такава кола би направил такъв клип. Не съм направил нищо недопустимо. Това е просто едно забавно видео“, настоя братът на Фики. Според юристи обаче дори и съдът да приеме, че няма доказателства за гонка, може да остави в сила наказанията заради снимането на видео по време на шофиране.


Още по темата: общо новини по темата: 2007
29.10.2025 Невероятно представяне не учителка в "Стани богат"
29.10.2025 Дъщерята на Ева Кикерезова й праща заплашително бележки
29.10.2025 Венета Райкова не страда много по bTV, отдаде се на живот
29.10.2025 Изтече снимка на победителя от "Игри на волята"
29.10.2025 Митко Бербатов отвлечен от мутри
29.10.2025 Не българка е спечелила Mrs Universe 2025
предишна страница [ 1/335 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Три торнада бяха забелязани в Черно море
15:59 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по витрините, чес...
15:02 / 29.10.2025
Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
11:39 / 29.10.2025
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
09:04 / 29.10.2025
Кондензът у дома – откъде идва и как да го победим
08:02 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Обир в Лувъра
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: