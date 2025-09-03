ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Емрах Стораро с изненадващо ново начинание
Малкият син на Тони Стораро играе в най-новия български филм - "Скандалните“, който ще бъде излъчван в киносалоните от 12 септември. Лентата разказва за Лили кралицата на училището, която се събужда от кома без спомени, а двамата й бивши - нахаканият футболист Иван и топзвездата Емрах, започват най-смешната и скандална битка за сърцето й.
Синът на Тони Стораро, който наскоро се сгоди за любимата си Айлян, е показвал актьорски заложби в свои видеоклипове, но досега не е изгрявал на големия екран. Работата по снимките е била преди време, така че не са попречили на Емрах да вдигне пищното тържество, на което засвидетелства любовта си към симпатичната брюнетка.
Във филма участват още сексоложката Наталия Кобилкина и силиконовата брадърка Беба, а главната роля е поверена на онлайн звездата Лили Аначкова.
"Магичната намеса на Наталия Кобилкина - ангелът на любовта, превръща всяка среща в катастрофално-романтичен хаос. Между интриги и куриозни злополуки Лили опитва да разбере коя е и кого обича. Провокативната манипулаторка Беба, бивша на Иван и Емрах, заплита своите интриги, а безскрупулният мениджър с дебело досие - Памеца, не се спира пред нищо, за да обърне играта. Най-добрата приятелка на Лили — Йони, и вечният шегаджия Джордж блестят със собствена искряща романтика“, се казва в анонса на ко-медийната лента, която другата седмица ще е по кината.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1093
|
|предишна страница [ 1/183 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мира Добрева отново разбуни духовете в мрежата
21:33 / 03.09.2025
Васил Найденов избра Пловдив за звезден празник!
20:11 / 03.09.2025
Емили от "Ергенът" крие скандално минало
19:10 / 03.09.2025
В морето в Созопол се появи кръг от вълни, видимо в различен цвят...
15:03 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Конкурент на Джъмбо отваря магазин в България
17:19 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS