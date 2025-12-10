ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емрах Стораро: Скъсаха ме 5 пъти
"Баща ми не ми е купил книжката! Скъсаха ме 5 пъти на листовките. Въпреки това ги взех. Това е! Никога не съм си купувал книжката, никога не сме правили черни магии и такива глупости".
Припомняме, че Емрах остана без книжка след видео с гонка с попфолк певеца Константин. Тя бяха и блобени с 3000 лева.
Кадрите бяха качеви в социалните мрежи, а километражът на баровския автомобил на Емрах беше замъглен.
Aнонимен
преди 12 мин.
0
