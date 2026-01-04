Емануела слага край?

© Певицата Емануела взриви социалните мрежи със сензационна новина – повече няма да пее по кръчми, въпреки че хонорарът там достигал до 15 000 лева.



Причината? Тя иска да се посвети на семейство и мъж, и да промени приоритетите в живота си.



Феновете й останаха в шок от решението, което показва нова, по‑лична и семейно ориентирана страница от живота на звездата.