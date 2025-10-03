ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Емануела прибира 16 000 лв. от участие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:13Коментари (0)186
©
Сериозни проблеми надвисват над Емануела, която отдавна се провъзгласява за "номер едно“ в поп фолк средите.

Самохвалството ѝ обаче може да ѝ излезе солено – НАП вече е по следите ѝ. Поводът? Последният ѝ "финт“ – увеличението на хонорара с цели 1000 лв., за да задмине Галена и Преслава.

Сега звездата прибира шокиращите 16 000 лв. за участие с плейбек, което явно преляло чашата.

Говори се, че по-голямата част от парите влизат кеш и остават "невидими“ за държавата. Това веднага е събудило интереса на проверяващите, които започват щателна ревизия не само на Емануела, но и на заведенията, които я канят.

Дискотеките са в паника – правят се проверки точно след бурното лято и преди идването на студентския празник. Някои управители дори не крият раздразнението си от "звездните прищевки“ на певицата, която освен солидни хонорари, налагала и забрани – конкуренцията да не стъпва на една сцена с нея.

Най-големият ѝ трън? Джия – новата изгора на Димитър Динев, бившата голяма любов на Емануела. Фолк дивата дори заплашвала, че ще бойкотира участия, ако Джия е в програмата, пише Лупа.

В социалните мрежи също ври и кипи – последното ѝ интервю отприщи вълна от хейт и жестоки подигравки. Колежките пък злорадстват и чакат падението ѝ: "Който се мисли за вечен, първи пада от сцената!“


Още по темата: общо новини по темата: 1569
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
предишна страница [ 1/262 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Скандалът продължава: bTV с официална позиция за изявлението на Г...
16:25 / 03.10.2025
Евгени Минчев срина Георги Тошев: Заслужаваш си Венета и нищо пов...
13:07 / 03.10.2025
Вярвате или не, г-жа Сано чуква цели 51 години
12:30 / 03.10.2025
Започна войната на предаванията
09:09 / 03.10.2025
Нова гигантска планета озадачи учените!
23:06 / 02.10.2025
Много напрежение във вилата на любовта
22:54 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
09:09 / 02.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: