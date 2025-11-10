ИЗПРАТИ НОВИНА
Емануела окраде Алисия?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:10
©
Фолкдивите Емануела и Алисия отново са на нож – и този път причината не е мъж, а... музика. Из социалните мрежи бушува буря, след като фенове заподозряха, че Емануела е започнала да копира песните и стила на вечната си съперница Алисия.

 И коментарите не са никак ласкави – мнозина са категорични, че певицата е "ударила дъното“.

Парчето "Дъното копай“, което Емануела изпълнява в дует с Теди Александрова, моментално събуди асоциации с хита "Щом ме забележиш“ – съвместната песен на Алисия и израелската звезда Sarit Hadad. А най-новият солов проект на Емануела – "Късай“, поразително напомня по звучене и настроение на "Важно ли ти е“ – друго известно парче на Алисия, този път с Flori.

Съвпадение? Според феновете – по-скоро нагла кражба на идеи. "Нито е първата, нито ще е последната ѝ крачка в сянката на Алисия“, пишат гневни потребители в мрежата. Други защитават Емануела и твърдят, че в попфолка всички взаимстват от всички. Но останалите го правят от чужди звезди, чак такава наглост досега не бяхме срещали. 

Истината е, че между двете отдавна ври и кипи. Неуспешният им опит да си поделят Ники Михайлов преди години остави дълбоки следи, а студената война между тях редовно се отприщва при всяка нова песен. Публичните "захапки“, недомлъвки и музикални препратки само наливат масло в огъня.

Докато самите изпълнителки пазят демонстративно мълчание, феновете не крият възмущението си. "Ако ще копираш, поне го направи по-добре“, пише фен на Алисия. "По-добре копие на Алисия, отколкото оригинал без съдържание“, отвръща почитател на Емануела.

Едно е ясно – попфолкът отново е арена на страсти, нападки и... копирани акорди, пише "Блиц".


