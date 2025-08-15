ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емануела не може да преглътне, че Джия се задържа при Митко Динев повече от нея
Джия и наследникът на Динко Динев са заедно вече година и половина – доста по-дълго от кратките му предишни афери, включително и с Мартина Петрова. За разлика от тях, връзката с Джия изглежда стабилна, а близки до семейството твърдят, че за първи път го виждат толкова влюбен.
Дори фамилията Диневи е приела младата певица за снаха – признание, което Емануела така и не получи. Напротив – отношенията ѝ с бащата на Митко са били обтегнати още от началото, тъй като той категорично не я е одобрявал.
Емануела винаги е заявявала, че Митко е голямата ѝ любов и най-незабравимият мъж в живота ѝ, въпреки значителната разлика във възрастта им. И не спира да напада неговите приятелки след нея. И макар да не са заедно от 10 години, тя мрази Джия, че е успяла да го накара да бъде щастлив. Емануела все още тръпне и се надява, че един ден ще се съберат отново.
Джия обаче явно не се впечатлява от миналото и продължава да провокира. Последната ѝ публикация в социалните мрежи показва как тя и Митко танцуват блус на сватба, гледайки се влюбено в очите. На същото събитие присъстваха и бившата му Мартина Петрова, както и ергенът Мартин Николов – Елвиса, който прекара вечерта в танци с пищната Мартина.
Снимките и клиповете бързо стигнаха до Емануела и отново разбуниха духовете. Фенове коментират, че този път ударът е личен – Митко демонстрира любов и приемственост към Джия, които бившата му така и не успя да получи.
