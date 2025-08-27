ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Елтън Джон: Не знам колко време ми остава
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:08Коментари (0)1285
©
Легендарният британски певец сър Елтън Джон (78) отново разтревожи феновете си, след като се появи видимо отслабен и с трудност вървеше по време на почивка на своята луксозна яхта във Франция, съобщава RadarOnline.

Музикалната икона беше в компанията на съпруга си Дейвид Фърниш (62), както и на актьора Арън Тейлър-Джонсън (35) и съпругата му Сам (58). За неформалната разходка Джон бе облечен в светлосиня риза с къс ръкав и яркосини шорти, докато Фърниш следваше плътно зад него, облечен в зелена риза върху бяла тениска и къси панталони.

През годините Елтън Джон претърпя редица операции – за смяна на тазобедрена става и колене, както и хирургия за рак на простатата. Миналата година той разкри, че е загубил зрението на дясното си око вследствие на тежка инфекция по време на престой в Южна Франция. По негови думи и лявото му око не е "в най-добро състояние“.

В публикация в Instagram звездата призна:

"През лятото се боря с тежка очна инфекция, която за съжаление ми остави ограничено зрение на едното око. Оздравявам, но процесът е изключително бавен и ще отнеме време, преди зрението да се възстанови.“

Той допълни с горчив хумор:

"Честно казано, вече не е останало много от мен. Нямам сливици, аденоиди, апендикс, простата, нямам дясно бедро, ляво коляно или дясно коляно.“

В последните години изпълнителят все по-често говори открито за възрастта си и предстоящото:

"Това е късният етап на живота ми. Не знам колко време ми остава. Когато стигнеш тази възраст, мислиш повече за живота и смъртта. Просто искам да бъда там, където искам да бъда.“

Елтън Джон вече категорично отказва да обикаля по турнета, тъй като пътуванията са твърде изтощителни:

"Свикнал съм, но вече се замисляш за смъртността.“


Още по темата: общо новини по темата: 1012
27.08.2025 Бебе номер 4 на хоризонта!
27.08.2025 Познахте ли го? Вече 25 години е с една и съща жена!
27.08.2025 Честито на Деян Донков!
27.08.2025 "Аз обичам България" се завръща с нов сезон и нови капитани
27.08.2025 Габи Тутанкамион на поправителен в новия Ерген
26.08.2025 Светът на метъла скърби!
предишна страница [ 1/169 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Познахте ли го? Вече 25 години е с една и съща жена!
15:24 / 27.08.2025
Борис Бонев за Георги Илиев: Ще се разплача
15:09 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът му вече го изоставя
13:38 / 27.08.2025
Светът на метъла скърби!
23:05 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Купа на България сезон 2025/2026
Лека атлетика - подготовка и състезания
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: