Елтън Джон: Не знам колко време ми остава

© Легендарният британски певец сър Елтън Джон (78) отново разтревожи феновете си, след като се появи видимо отслабен и с трудност вървеше по време на почивка на своята луксозна яхта във Франция, съобщава RadarOnline.



Музикалната икона беше в компанията на съпруга си Дейвид Фърниш (62), както и на актьора Арън Тейлър-Джонсън (35) и съпругата му Сам (58). За неформалната разходка Джон бе облечен в светлосиня риза с къс ръкав и яркосини шорти, докато Фърниш следваше плътно зад него, облечен в зелена риза върху бяла тениска и къси панталони.



През годините Елтън Джон претърпя редица операции – за смяна на тазобедрена става и колене, както и хирургия за рак на простатата. Миналата година той разкри, че е загубил зрението на дясното си око вследствие на тежка инфекция по време на престой в Южна Франция. По негови думи и лявото му око не е "в най-добро състояние“.



В публикация в Instagram звездата призна:



"През лятото се боря с тежка очна инфекция, която за съжаление ми остави ограничено зрение на едното око. Оздравявам, но процесът е изключително бавен и ще отнеме време, преди зрението да се възстанови.“



Той допълни с горчив хумор:



"Честно казано, вече не е останало много от мен. Нямам сливици, аденоиди, апендикс, простата, нямам дясно бедро, ляво коляно или дясно коляно.“



В последните години изпълнителят все по-често говори открито за възрастта си и предстоящото:



"Това е късният етап на живота ми. Не знам колко време ми остава. Когато стигнеш тази възраст, мислиш повече за живота и смъртта. Просто искам да бъда там, където искам да бъда.“



Елтън Джон вече категорично отказва да обикаля по турнета, тъй като пътуванията са твърде изтощителни:



"Свикнал съм, но вече се замисляш за смъртността.“