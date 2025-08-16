ЗАРЕЖДАНЕ...
|Елена от "Ергенът" топи килограми в Пловдив
Финалистката от шоуто сподели пред последователите си, че иска да се раздели с "един-два килограма“, и е избрала да го постигне с разходки на открито – дори в най-горещото време на деня.
"Правя кардио. Реших да сваля малко. Сега ми е моментът“, заяви татуираната красавица в социалните мрежи, като показа, че не се плаши от температурите. Докато термометрите в родния ѝ Пловдив удряха 34 градуса, Елена спокойно се разхождаше, облечена в спортен екип, под жаркото слънце.
"Ми то си е направо сауна!“, написа тя шеговито под снимка, която бързо събра лайкове и одобрителни коментари от феновете ѝ. Елена, която и след шоуто запази широка популярност, продължава да демонстрира решителност и мотивация – този път не в битка за сърцето на ерген, а за собственото си самочувствие и тонус, пишат от Блиц.
