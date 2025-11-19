ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Елена Сергова: Слагам край на една глава от живота си
По думите ѝ, пътят към телевизията започнал случайно – с "невинно попълване на въпросник в леко гъделичкащо състояние след половин бутилка просеко“. Това първо участие пред камера променило професионалната ѝ траектория, а през следващите три години работата ѝ била тясно свързана с тв продукции и риалити формати.
Сергова признава, че с времето е осъзнала, че тази среда вече не отговаря на вътрешните ѝ промени и търсене на "повече дълбочина и истинност“.
"Моята траектория вече не се пресича с риалити телевизията и в това няма нищо лошо. Промяната е трудна и неудобна, но те извежда отвъд собствените ти граници“, споделя тя.
В публикацията си Елена отдава благодарност към всички, които са ѝ дали шанс – продуценти, редактори, организатори и участници. Не пропуска и тези, които "са направили живота ѝ кошмар“, защото именно те са ѝ помогнали да поставя граници и да развие умението да казва "не“. Според нея това е било важен урок по интегритет и себесъхранение.
"Избирайте си битките, мили хора“, призовава Сергова и благодарничи на всички за подкрепата, добрите думи и "мажоретстването“.
Тя пожела успех на екипите, които продължават работа в риалити телевизията, и им отправи пожелание за повече "хубави финали със смислени герои като снощния Биг Брадър“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2309
|
|предишна страница [ 1/385 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Иван и Андрей и братята Халваджиян се обединиха, направиха обща ф...
12:37 / 19.11.2025
Новата ергенка - бивш PR на две пловдивски болници
14:00 / 19.11.2025
Зрителите ще станат свидетели на най-неочаквания обрат
10:47 / 19.11.2025
Вариант 4: 16 неработни дни в края на годината
08:30 / 19.11.2025
Не хвърляйте храна днес
08:00 / 19.11.2025
Биляна Гавазова с доста странно признание
19:54 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS