Ексцентричен: Синът на Анджелина Джоли втрещи с розовата си коса

© Един от синовете на Анджелина Джоли - 17‑годишният Нокс Леон Джоли‑Пит, привлече вниманието не само с таланта си в муаи тай. Наскоро той изненада всички с драстична промяна във външния вид. Тийнейджърът дебютира с ново, по-смело и индивидуално излъчване, което говори за растеж, самоувереност и желание за лично изразяване.



Нокс се появи с розово‑лилав нюанс на косата в стил "спайки" пикси, което много фенове оприличават с ексцентричния имидж на изввестната му майка през 90‑те години. Тази прическа е като препратка към визията, която Анджелина имаше по време на снимките за филма "Playing by Heart".



Освен това, Нокс е заснет и с очила - замяна на контактните лещи, които е носил преди. В интернет се появиха снимки, на които той е облечен в пастелно розово суичър, а дънките му са с цветна бродерия - детайл, който подчертава стила му като лична модна изява.



Медии и фенове бързо коментираха дръзката му промяна: някои дори го нарекоха "близнак на майка му", заради сходството в стила с Анджелина. Новият му външен вид съвпада и с растящата му популярност покрай активните му занимания по бойни изкуства - наскоро той спечели втори турнир по муаи тай, като майка му Анджелина Джоли беше до него и го подкрепяше през цялото време, пише "Parade".



Анджелина Джоли също много често експериментира с визията си. Междувременно бащата на Нокс, Брад Пит, неочаквана промяна във външния си вид, като се появи с нова прическа и стилен мустак, припомня actualno.