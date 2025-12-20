Екранният Гунди се взе прекалено много на сериозно

© Павел Иванов – звездата, която изгря с гръм и трясък след ролята си в "Гунди – легенда за любовта“, вече отказва участия на камерна сцена. Това разкриват източници зад кулисите на Народния театър.



По думите им актьорът бил толкова търсен и ангажиран, че спокойно можел да си подбира както ролите, така и сцените. Апостол Карамитевата зала, която побира едва 90 зрители, за него вече била "тясна“.



Така в спектакъла "В цвета на дълбоките води“, режисиран от актрисата Бойка Велкова, на мястото на Иванов влиза друг красавец – Даниел Върбанов. А във "Виновният“ на режисьора Юрий Дачев Павел ще бъде заменен от колегата си Христо Терзиев.



Въпреки отказите, Иванов остава част от трупата на Народния театър и в момента играе на голямата сцена в хитовите постановки "Двубой“ (реж. Мариус Куркински), "Коварство и любов“ (реж. Асен Шопов) и "Венецианският търговец“ с режисьор Явор Гърдев.



Билетите за спектаклите с негово участие се изчерпват за броени часове. Телефонът му не спира да звъни, покани валят отвсякъде, а графикът му е запълнен месеци напред.



Освен това Иванов вече няколко сезона е част от популярните театрални хитове "Петък вечер“ и "Неделя сутрин“. Именно те предизвикват истинска тийнейджърска истерия – момичета от цялата страна пътуват специално, за да гледат Павел и колегата му Филип Буков, които в момента са абсолютните секссимволи на родния театър.



А докато театърът му носи популярност, телевизията е на път да го изстреля още по-високо. Павел Иванов е новата звезда в предстоящия шести сезон на най-хитовия български криминален сериал "Под прикритие“, пише "Ретро“.