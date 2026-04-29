Водещата на централната емисия новини "По света и у нас“ Аделина Радева бе удостоена с престижното отличие в категория "Медии и журналистика“ на конкурса "БГ модна икона 2026“. Наградата на Академията за мода е признание за нейния висок професионализъм, изискан стил и активна социална ангажираност през годините.

Професионалният път на Радева е белязан от пълна отдаденост на новините – тя признава, че в дома си има телевизор във всяка стая, за да не пропуска информационния поток. Тази нужда от постоянна информираност тя определя като "професионално изкривяване“, което обаче ѝ носи необходимото спокойствие преди ефир. Въпреки дългогодишния си опит, водещата споделя, че тръпката и чувството за отговорност преди всяко включване остават същите, както в началото на кариерата ѝ.

Журналистическата кариера на Аделина Радева започва със силно влечение към медиите още в детска възраст, когато кръщава куклата си на германския дипломат Ханс-Дитрих Геншер. След обучение в Гърция, преминало през финансови затруднения и "свити години“, тя натрупва солиден опит в радиото и телевизията. Един от най-ценните ѝ професионални моменти е трудно извоюваното интервю с легендарния композитор Микис Теодоракис в Атина.

В личен план Аделина Радева намира вдъхновение в рисуването на натюрморти и споделя живота си с режисьора Борис Радев. Тяхната първа среща е свързана с Пловдив и е достойна за филмов сценарий. По време на разходка в Стария град Аделина чупи токчето си, а Борис я изненадва, като веднага ѝ купува нови обувки, уцелвайки точния ѝ номер по интуиция, пише "Галерия".