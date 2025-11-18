ИЗПРАТИ НОВИНА
Една съставка е причината за масовата истерия за дубайския шоколад
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:48Коментари (0)502
©
Сто долара за палачинки - толкова струва най-актуалната гурме тенденция. Палачинките просто са направени с дубайски шоколад и се предлагат в Световната къща на палачинките. Веригата за закуски е луксозно място, открито преди 67 години, което се намира в Калифорния, САЩ. 

Защо палачинките са толкова скъпи?

Към палачинките в сладкарницата добавят огромен дубайски шоколадов блок, сметана с ванилия от Мадагаскар и 24-каратово ядливо злато на люспи, на стойност 3000 долара за унция. 

 

Заради огромния интерес към дубайския шоколад, глобалното търсене на шамфъстък нарасна изключително. Това доведе до недостиг на тази суровина в световен план. 

Интересът към този шоколад, пълен с крем от шамфъстък, не спира да удивлява! Вкусът му е специфичен, защото съчетава нежността на шоколада и хрупкавостта на кадаифа, който е в пълнежа. Така с една хапка имате две усещания. 

Сладкар от нашумяла заради дубайския шоколад сладкарница в Берлин споделя, че никога не е предполагал, че може да пожъне такъв успех.

"През първия ден направих 20 барчета. Те бързо се разпродадоха. На следващия ден направих 50 от тях, всички също изчезнаха", обяснява 32-годишният майстор от Берлин. Той не съжалява за дългите часове, прекарани в търсене и скспериментиране със специална рецепта. 

Защо дубайският шоколад става толкова известен?

Какво е това, което кара определени храни, включително шоколада от Дубай, буквално да взривяват мрежите и хората с апетит за сладко? Чарлз Спенс, професор по експериментална психология в Оксфордския университет, изследва защо започват тези сладкарски мании.

"Мисля, че част от това се дължи на силата на инфлуенсърите в наши дни, които много искат да ни покажат как ядат най-новата храна, която са открили някъде по света. Тези тенденции се разпространяват глобално и много, много бързо. В случая с дубайския шоколад професор Спенс посочва "яркия контраст" между зеленото на шамфъстъка отвътре и кафявия цвят на шоколад отвън.

"Тази отличителна визуална цветова комбинация е добра за всеки, който публикува в Instagram и иска снимките да привличат. А тези цветове правят точно това - грабват интереса веднага!' 

Според него уникалният външен вид е помогнал и за популярността на Aperol Spritz (оранжев цвят) и дори за възраждането на розето, пише Ladyzone.bg.  

РЕЦЕПТА ЗА ДУБАЙСКИ ШОКОЛАД

Съставки:

200 г тъмен шоколад (мин. 70% какао)

50 г бял шоколад

1/2 чаена лъжичка шафран (по избор, за интензивен вкус)

1 чаена лъжичка кардамон на прах

1 чаена лъжичка ванилия (прах или течна)

50 г бадеми (по избор, може да се нарежат на малки парченца или да се използват цели)

1-2 чаени лъжички мед (по избор)

1/2 чаена лъжичка сол (по желание, за изравняване на вкуса)

Начин на приготвяне:

Топене

Нарежете тъмния и белия шоколад на малки парченца и ги стопете в съд на водна баня или в микровълнова фурна на ниска мощност, като бъркате периодично, докато шоколадът стане напълно гладък и разтопен.

Шафран

В малка тенджера добавете 2-3 чаени лъжички вода и сложете шафрана. Загрейте за около 1-2 минути, докато екстрактът от шафран се освободи. След това добавете получената шафранова вода в разтопения шоколад и разбъркайте добре.

Добавяне на подправки:

В разтопената шоколадова смес добавете кардамона и ванилията. Разбъркайте добре, за да се съединят ароматите и подправките с шоколада.

Добавяне на бадеми:

Ако използвате цели бадеми, ги нарежете на малки парченца и ги добавете към шоколадовата смес. Разбъркайте, за да се разпределят равномерно. 

 

Мед и сол (по избор): 

За допълнителна сладост може да добавите мед по ваш вкус. Можете също така да добавите малко сол, за да изравните вкусовете и да подчертаете шоколадовия вкус.

Изливане в калъп:

Изсипете шоколадовата смес в калъп по избор (например калъп за шоколадови блокчета или друг вид формички).

Охлаждане:

Оставете шоколада да се охлади и стегне в хладилника за 2-3 часа, или докато се втвърди напълно.

Сервиране:

След като шоколадът е готов и охладен, извадете го от калъпите и се наслаждавайте на вашия луксозен дубайски шоколад с шафран и бадеми!

Тази шоколадова рецепта може да бъде персонализирана по ваш вкус — може да добавите други ядки, сушени плодове или дори златни листа за още по-луксозен вид.


