ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Една от пробивните ни певици бе заплашена със съобщение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:48Коментари (1)1089
©
Известната българска певица, актриса и писателка Ваня Щерева сподели откровено в подкаст, че е получавала заплахи, но не към самата нея, а свързани с нейната единствена дъщеря Мила Роберт.

“Имаше заплашителен коментар към Мила. Тя щеше да има концерт и в това съобщение се казваше: "Много скоро ще си платиш". Събитието беше на открито и аз стоях на тръни. Филмирах се жестоко тогава", признава Ваня.

Все пак нищо лошо не се случи на нейната дъщеря. Даже напротив - напоследък тя пробива все повече в българската музикална индустрия, пише Телеграф. 



Още по темата: общо новини по темата: 3330
11.02.2026 »
11.02.2026 »
10.02.2026 »
10.02.2026 »
10.02.2026 »
10.02.2026 »
предишна страница [ 1/555 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Кифла,ама тъпа! Идеална реклама на тъпотията. На масата,сред чиниите с цървулите!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Най-дългата змия в света е официално записана в "Гинес"
09:15 / 11.02.2026
Бивш кмет на Пловдив с личен поздрав към Богомил Грозев: Честито ...
22:12 / 10.02.2026
Д-р Томова с интересни факти за китайската Нова година
22:27 / 10.02.2026
Рожденият ден на Христо Стоичков - празник за чудо и приказ
16:17 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Скок на цените на тока
Три трупа са открити в хижа
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: