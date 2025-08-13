Една от най-талантливите българки става на 35, фамилията й е доста екзотична

© Една от най-новите любимки на България навърши 35 години!



Родена е на 13 август 1990 г. във Велико Търново. Завършва Националната академия за театрално и филмово изкуство през 2013 г. в класа на Ивайло Христов. От следващата година е в трупата на Народния театър, където участва в много представления.



Печели наградата на НАТФИЗ за най-добра актриса за 2013 г. През 2015 г. печели престижната награда "Икар“. Освен в театъра има десетки роли и в киното.



Интересната фамилия на Елена идва още от нейния прадядо, който навремето забягнал от България в Унгария, за да търси работа и препитание.



Честит рожден ден на талантливата Елена Телбис! Пожелаваме й вълнуващи творчески предизвикателства и още по-големи сцени!