Една от най-обичаните певици у нас има повод да почерпи днес. Стефка Берова е родена на 3 май 1942 г. в Сопот. Тя произхожда от възрожденски род. Завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, както и първия випуск на Естрадния отдел в Музикалната академия в класа на Ирина Чмихова (1964).

Тя е създала заедно с Йордан Марчинков един от най-известните дуети в българската музика през 70-те години на миналия век. След разпадането на дуета през 1990 г. прави успешна самостоятелна кариера.

Любопитен факт е, че тя участвала във филма "На всеки километър“, както и във "Вилна зона“ и "Време разделно“, а също така и в тв сериала "Хотел България“. Носител е на орден Орден "Кирил и Методий“ – I степен.

В продължение на пет години работи в драматичните театри във Велико Търново, Варна и Народния театър "Иван Вазов“. Кариерата си като певица започва в средата на 60-те след едно концертно турне в СССР, на което е поканена от Лили Иванова. Сред първите песни, които изпълнява, са "Фонари“, "Мелничката за кафе“ и "Една целувка“.

По-късно става солистка на "Студио 5“ и оркестър "Балкантон“, оркестрите "Метроном“ – 1972 г., и "София“. Голямата си популярност добива след 1972 година, когато заедно с Йордан Марчинков създава един от най-известните дуети.

Още с първите си песни – "Летим по пътищата бели“ и "Има една светлинка“ – дуетът става популярен. "Семеен спомен за Поморие“ е един от шлагерите на годината, като печели втора награда на конкурса "Песни за морето, Бургас и неговите трудови хора“ – 1975 година.

До края на 70-те години двамата са най-популярният дует в българската популярна музика. Още две песни получават награди от конкурса в Бургас – през 1977 г.: "Морето на моето детство“ – първа награда, и "Моряци“ – втора награда.

Дуетът развива активна концертна дейност, съпровождан от оркестър "Сезони“. Концертните изяви в чужбина, осъществени под името "Дан и Кора“, включват Русия, ГДР, Чехия, Кипър, Италия, Португалия, Близкия изток, Мароко, Алжир и други. ДВамата имат издадени 9 малки и 7 дългосвирещи плочи.

След разпадането на дуета през 1990 година Стефка Берова продължава да работи самостоятелно, изпълнявайки мелодични шлагери, близки до старата градска песен ("Наследство“, "България“ и други), а също и македонски народни песни. Повечето от текстовете на песните ѝ са дело на Надежда Захариева. Берова има записани дуети с дъщеря си Косара.

През 2004 г. играе ролята на Цецка в тв сериала "Хотел България“. През 2008 г. Стефка Берова празнува своя творчески юбилей – 45 години на сцената – с голям концерт в Зала 1 на НДК и издаване на 4 компактдиска. През 2011 г. певицата записва и издава последния си албум "Съдба“.

Почти всички песни в него са записани с музикантите от група "Сигнал“. Всички песни са по текст на Надежда Захариева, а 4 от тях по музика на Мария Нейкова.

Честит 84-ти рожден ден на великолепната Стефка Берова!