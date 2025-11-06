Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес

© На днешния 6 ноември, но през 1992 година в Ямбол се е родила известната българска състезателка по волейбол, играеща като централен блокировач за националния отбор на България Нася Димитрова.



Била е и състезателка и шампионка с отборите на Левски София и на Марица Пловдив, а после играе за ПТТ Спор (Анкара), "Динамо“ (Букурещ), "Рапид“ (Букурещ) и други. Любопитен факт: Ямболийката спечели първото място в конкурса за Мис BGvolleyball.com 2016.



През настоящата година се състезава за японския Gunma Green Wings. Честит рожден ден на прекрасната Нася Димитрова!