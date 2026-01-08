Една от най-известните ни баби: Честито!

© Фейсбук "Честит Бабинден на всички баби, акушерки и жените посветени на родилната помощ. Бабинден, празник на семейството, любовта и благодарността към жените пазителки на традициите и мъдростта



И аз, гордо носейки титлата "Щастлива баба", със сигурност днес ще празнувам.



А това е най-малкият член в нашата фамилия - Георги, вече на 7 месеца (на баба любовчето)", съобщи известната ни изпълнителка Кристина Димитрова.