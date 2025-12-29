ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Една от най-дразнещите ергенки се реши и махна хиалурона, сега е неузнаваема
Отношението на публиката към нея винаги е било крайно поляризирано. Малка част от зрителите я харесват заради прямотата и характера ѝ, но голяма част не спестяват критиките си, особено по отношение на външния ѝ вид и множеството естетични корекции. Според информация на в. "Уикенд“, именно негативните коментари са изиграли ключова роля в решенията ѝ да промени визията си.
Вместо да се скрие или да се пречупи под натиска на хейта, Цър Пър избра да обърне ситуацията в своя полза. Тя пусна тениски, чаши, свещи и други сувенири със своя образ и култови реплики от предаването. Освен това сподели, че планира да издаде книга, посветена на справянето с подигравките и общественото неодобрение.
През последната година Асенова започна постепенно да променя външния си вид. След края на първото си участие в "Ергенът“ тя замина за Турция, където се подложи на ринопластика. Резултатът е видим – по-хармоничен профил и значително по-малък нос. Последваха и корекции на усмивката, зъбите и захапката, които напълно преобразиха визията ѝ.
Най-новата ѝ интервенция е премахването на хиалурона от устните – стъпка, която мнозина тълкуват като опит за връщане към по-естествен външен вид. В същото време, Виктория подготвя и следващата си голяма промяна – поставяне на силиконови импланти в бюста.
За част от публиката това е пореден опит да се достигне наложеният идеал под натиска на безмилостни шеги и сравнения, на които тя бе подложена и в двата сезона на риалитито. Дали става дума за натрупани комплекси или за стремеж към самоусъвършенстване – факт е, че Цър Пър не се колебае да инвестира в промени, както външни, така и вътрешни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2795
|предишна страница [ 1/466 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Той умира 9 месеца преди да се роди дете, за чието създаване е по...
14:37 / 29.12.2025
Наша фолк певица: Докато тя не се роди, той умираше малко по малк...
08:54 / 29.12.2025
Как да си направим истинска сурвачка с магическа сила
21:50 / 28.12.2025
Истината за фризера: След колко време месото и рибата са годни за...
21:17 / 28.12.2025
Мария Бакалова изкоментира образа на Ивана Тръмп
20:46 / 28.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS