|Една от най-богатите жени днес става на 44
След затвърдения успех като солова изпълнителка Бийонсе издава последен албум с "Дестинис Чайлд“, след което групата се разделя. През 2006 г. издава втория си самостоятелен албум B'Day, от който са хитовете Déjà Vu, Irreplaceable и Beautiful Liar (в дует с Шакира).
Със следващия си албум I Am... Sasha Fierce тя печели рекордните за жена 6 награди "Грами“ за една нощ. Той включва хитовете Single Ladies (Put a Ring on It), – печели "Грами“ за Песен на годината, If I Were a Boy, Halo и други.
Бийонсе участва в няколко успешни филма, сред които: "Остин Пауърс в Златния член“, "Розовата пантера“, "Мечтателки“.
През 2011 г. излиза албумът ѝ "4", с който тя се отклонява от поп музиката и се връща към традиционното арендби звучене, с елементи от фънк, соул и хип-хоп музиката. От този албум като първи сингъл излиза песента Run the World (Girls).
Следващите си албуми, Beyoncé и Lemonade, издава без предварителна промоция, интервюта и предварително обявяване. Те са издадени като визуални албуми и имат огромен успех. Beyoncé съдържа 17 клипа, а Lemonade е излъчен като едночасов филм по HBO. Сингълът Formation е с политически насочен видеоклип срещу полицейското насилие над чернокожите, което предизвика остра критика от някои, но и високи оценки от повечето медии и критици заради посланието и смелата позиция.
Отличителният ѝ глас, сценичното ѝ поведение, образът ѝ на феминистка и защитничка на правата на чернокожите, заедно с успешните ѝ турнета и албуми, я утвърждават като световна звезда и една от най-влиятелна фигури от началото на XXI век.
С 35 награди и 99 номинации Бийонсе е най-награждаваният и най-номинираният артист в историята на наградите "Грами“. Тя е най-награждаваният изпълнител на всички времена на наградите на телевизия BET, Soul Train наградите и NAACP Image наградите.
