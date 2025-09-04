ИЗПРАТИ НОВИНА
Една от най-богатите жени днес става на 44
19:58
©
Бийо̀нсе Жизѐл Но̀улс-Ка̀ртър е американска певица, актриса, авторка на песни и продуцентка. Родена е 4 септември 1981 г. в Хюстън, Тексас и става известна през 1997 г. като част от арендби групата "Дестинис Чайлд“. След три успешни студийни албума и няколко промени в състава на групата, през 2003 г. Бийонсе издава първия си самостоятелен албум Dangerously in Love, който заедно с първия сингъл от него Crazy in Love става номер 1 в класациите на списание "Билборд“.

След затвърдения успех като солова изпълнителка Бийонсе издава последен албум с "Дестинис Чайлд“, след което групата се разделя. През 2006 г. издава втория си самостоятелен албум B'Day, от който са хитовете Déjà Vu, Irreplaceable и Beautiful Liar (в дует с Шакира).

Със следващия си албум I Am... Sasha Fierce тя печели рекордните за жена 6 награди "Грами“ за една нощ. Той включва хитовете Single Ladies (Put a Ring on It), – печели "Грами“ за Песен на годината, If I Were a Boy, Halo и други.

Бийонсе участва в няколко успешни филма, сред които: "Остин Пауърс в Златния член“, "Розовата пантера“, "Мечтателки“.

През 2011 г. излиза албумът ѝ "4", с който тя се отклонява от поп музиката и се връща към традиционното арендби звучене, с елементи от фънк, соул и хип-хоп музиката. От този албум като първи сингъл излиза песента Run the World (Girls).

Следващите си албуми, Beyoncé и Lemonade, издава без предварителна промоция, интервюта и предварително обявяване. Те са издадени като визуални албуми и имат огромен успех. Beyoncé съдържа 17 клипа, а Lemonade е излъчен като едночасов филм по HBO. Сингълът Formation е с политически насочен видеоклип срещу полицейското насилие над чернокожите, което предизвика остра критика от някои, но и високи оценки от повечето медии и критици заради посланието и смелата позиция.

Отличителният ѝ глас, сценичното ѝ поведение, образът ѝ на феминистка и защитничка на правата на чернокожите, заедно с успешните ѝ турнета и албуми, я утвърждават като световна звезда и една от най-влиятелна фигури от началото на XXI век.

С 35 награди и 99 номинации Бийонсе е най-награждаваният и най-номинираният артист в историята на наградите "Грами“. Тя е най-награждаваният изпълнител на всички времена на наградите на телевизия BET, Soul Train наградите и NAACP Image наградите.


