Една легенда на България стана на 67

© Родената в Монтана Нели Рангелова празнува своя 67-и рожден ден на 15 септември.



Тя започва творческата си кариера през 1978 година с оркестър "Бургас“ като беквокалистка. През 1983 г. завършва естрадния отдел на Българската държавна консерватория в класа на Цветана Възвъзова.



По време на творческата си кариера има над 500 записани песни и печели много награди, между които голямата награда на фестивала "Златният Орфей“ в Международния конкурс за изпълнители през 1982 г. Същата година печели и голямата награда на фестивала "Нийуола“ в Индипендънс, щата Канзас, САЩ.



В личен план Нели Рангелова е щастлива с човека до себе си – Георги Бочуков, с когото се запознали, когато Нели била на 35 години, обсебена от депресия, заради раздялата с първия й съпруг - Данчо Капитанов. Двамата имат син Мартин, който е вече млад и успял мъж.