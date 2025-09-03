ИЗПРАТИ НОВИНА
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:24
©
Карлос Ъруин Естевес, известен професионално като Чарли Шийн, е американски актьор. Носител е на множество отличия, включителни и награда "Златен глобус“, както и номинации за четири награди Primetime Emmy. Има звезда на Холивудската алея на славата от 1994 г.

Роден е на 3 септември 1965 г. в Ню Йорк в актьорско семейство – син е на Джанет Темпълтън (актриса и продуцент) и актьора Мартин Шийн (роден като Рамон Естевес). Актьори са също двамата му братя – Емилио Естевес, Рамон Естевес младши, както и сестра му Рене Естевес, а чичо на Чарли Шийн е актьорът Джо Естевес. Дядо му и баба му по бащина линия са емигранти от Галисия (Испания) и Ирландия, съответно.

През училищните си години Шийн се изявява като бейзболен играч, но е изгонен от училище заради лошо поведение само седмици преди завършването. През гимназиалните си години той започва да се интересува от кино и постепенно се насочва към актьорската професия.

Въпреки че през 1974 г. участва във филма "Екзекуцията на редник Словик“ заедно с баща си, когато е едва на 9 години, същинската работа като актьор за Чарли Шийн започва в средата на 80-те години на ХХ век.

През 1984 г. той участва в трилъра за Студената война "Червена зора“. През следващите две години Чарли Шийн участва в редица филми, повечето от които предназначени за телевизията. Един от най-важните моменти в кариерата на Шийн е участието му във филма на Оливър Стоун за Виетнамската война "Взвод“ през 1986 г. Филмът е отличен с награда Оскар. През следващата година Шийн участва в друг проект на Оливър Стоун – "Уолстрийт“.

През 1989 г. Чарли Шийн участва във филма "Професионална бейзболна лига“, където му помагат уменията в бейзбола, които е натрупал през гимназиалните си години.

Преди да започне да създава филми, Чарли Шийн е бил наркоман. В началото на 90-те години на ХХ век Шийн участва в успешните военни пародии "Смотаняци“. Впоследствие намалява участията си в киното и се насочва към телевизията, като участва в два телевизионни сериала – "Шеметен град“ (2000 – 2002) и "Двама мъже и половина“ (2003 – 2011). За ролята си в "Шеметен град“ през 2002 г. получава на награда "Златен глобус“ за най-добър актьор в музикален или комедиен телевизионен сериал.

През кариерата си Шийн често е в центъра на скандали, свързани с неговата зависимост от алкохол и наркотици, както и многобройните му връзки с жени, включително порноактриси и проститутки. От 1990 г. той периодично се подлага на рехабилитация за преодоляване на зависимостите си. През 2011 г. е уволнен от "Двама мъже и половина“ заради "морална разпуснатост“ и "скандално поведение“.

Шийн има общо пет деца и една внучка. Той има дъщеря – Касандра Естевес (р. 1984), от връзката си с Пола Профит през 1980-те години. От септември 1995 до ноември 1996 г. Шийн е женен за Дона Пийл.

На 2 юни 2002 г. той се жени за актрисата Денис Ричардс, с която имат две дъщери – Сам Катрин Естевес и Лола Айрин Естевес. Разделят се през 2005 г., когато Ричардс е бременна в шестия месец. През 2006 г. се развеждат.

На 30 май 2008 г. се жени за Брук Мюлер и на 4 март 2009 г. им се раждат близнаци – Боб и Макс. С нея се развежда през 2011 г.

От дъщеря си Касандра има внучка на име Луна, родена на 17 юли 2013 г. На 17 ноември 2015 г. Шийн обявява, че е ХИВ-позитивен и е научил диагнозата четири години по-рано.


Статистика: