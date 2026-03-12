ЗАРЕЖДАНЕ...
Една легенда днес навърши 70 години
Той основал групата през 1975 г. и заедно с Дейв Мъри са единствените музиканти, останали в групата през цялото ѝ съществуване – повече от 50 години.
Първоначално Харис работил като чертожник, но напуснал работа, за да сформира "Айрън Мейдън“. През 70-те години играе в младежкия отбор на Уест Хям Юнайтед. Той е талантлив футболист и останалите членове на групата често казват за него, че ако не е свирил на бас, сигурно е можел да стане професионален футболист.
Харис е самоук музикант, повлиян от басистите на групи като Йес, Куийн, Ръш и др. Той е главният композитор и текстописец на "Айрън Мейдън“. Песните често са епични, дълги и с много промени на темпото. Текстовете на песните са вдъхновени от митологията и историята.
Честит 70-и рожден ден на легендариня Стив Харис!
