Стив Харис е английски музикант, басист, текстописец и основател на хевиметъл групата "Айрън Мейдън". Роден е на 12 март 1956 г. в Лондон.Той основал групата през 1975 г. и заедно с Дейв Мъри са единствените музиканти, останали в групата през цялото ѝ съществуване – повече от 50 години.Първоначално Харис работил като чертожник, но напуснал работа, за да сформира "Айрън Мейдън“. През 70-те години играе в младежкия отбор на Уест Хям Юнайтед. Той е талантлив футболист и останалите членове на групата често казват за него, че ако не е свирил на бас, сигурно е можел да стане професионален футболист.Харис е самоук музикант, повлиян от басистите на групи като Йес, Куийн, Ръш и др. Той е главният композитор и текстописец на "Айрън Мейдън“. Песните често са епични, дълги и с много промени на темпото. Текстовете на песните са вдъхновени от митологията и историята.Честит 70-и рожден ден на легендариня Стив Харис!