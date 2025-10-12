ЗАРЕЖДАНЕ...
|Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
Според голямо британско проучване, представено на Европейския конгрес по гастроентерология в Берлин, редовната консумация на безалкохолни напитки повишава вероятността от развитие на неалкохолно мастно чернодробно заболяване (NAFLD или MASLD) – състояние, при което в черния дроб се натрупват мазнини, дори при хора, които не пият алкохол.
Риск, сравним с този при алкохолна злоупотреба
Болестта често протича без симптоми, но може да прогресира до цироза или рак на черния дроб – усложнения, типични за хроничните алкохолици. Затова специалистите наричат състоянието иронично "гъши дроб“ на трезвения пияч.
Проучването е проследило 124 000 участници в продължение на десет години. Резултатите показват, че диетичните газирани напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%, а подсладените със захар – с 50%.
Участниците, които заменили газираните напитки с вода, намалили риска с 13 до 15%, докато преминаването от сладки към диетични напитки не показало подобрение.
"Тези резултати оспорват схващането, че диетичните напитки са безвредни“, подчертава д-р Лихе Лиу, водещ автор на изследването от Университетската болница в Суджоу, Китай.
Какво причинява щетите
Захарните газирани напитки предизвикват рязко покачване на кръвната захар и инсулина, което води до наднормено тегло и натрупване на мазнини в черния дроб. Диетичните варианти пък нарушават чревната микробиота и усещането за ситост, стимулирайки метаболитен стрес.
"Изборът на вода или неподсладени напитки наистина помага за запазване на черния дроб“, посочва професор Саджид Джалил, гастроентеролог от Станфорд, който не е участвал в проучването.
Нужда от преосмисляне на препоръките
Според учените тези резултати могат да доведат до преразглеждане на официалните хранителни насоки, които дълго време разглеждаха диетичните напитки като "по-здравословна алтернатива“.
Хранителни стоки
Макар изследването все още да не е преминало през рецензиране, неговият мащаб и продължителност го правят изключително надеждно, пише zdrave.to. Изводът на учените е категоричен: Черният дроб не прави разлика между захар и подсладител – и двата го натоварват еднакво.
