Нора Недкова, която в момента участва в кулинарното предаване "Хелс Китчън“, разкри подробности за бурния разрив в отношенията си с Анна Шермин от миналогодишния сезон на "Ергенът“. Двете дами, които са били близки в миналото, днес са в открит конфликт заради серия от разочарования и обвинения в нелоялност.

Историята започва в Дубай, но преломният момент настъпва по време на съвместна ваканция в Бали. Там Недкова се заразила с опасна бактерия, а по нейните думи Шермин отказала да ѝ помогне в критичен момент с аргумента, че иска да спи.

Според разказа на Нора Недкова, поведението на Анна Шермин е било продиктувано от личен интерес и желание за подялба на разходите. Конфликтът се задълбочил и в София, където Анна гостувала в дома на Нора. Недкова твърди, че е била подложена на "психически тормоз“, а гостуването се проточило неочаквано дълго, което я принудило да помоли приятели да приютят участничката от "Ергенът“.

Блондинката разби и няколко мита около луксозния начин на живот на бившата си приятелка:

Бижутата: Прословутите гривни на Анна не били от оригинални брандове, а закупени от мол в България от неин познат.

Имотите: Твърденията за собствен апартамент в Дубай се оказали неверни, като Шермин всъщност живеела в хотелска стая, предплатена от партньора на нейна приятелка.

Отношението: Нора Недкова разбрала от общи познати, че Анна е говорела зле по неин адрес и е правила опити да настрои обкръжението ѝ срещу нея.