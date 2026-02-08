ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
След 6-ия му сезон, излъчен миналата година, засега седми не се планира. Причината е нисък рейтинг на последното издание, твърдят запознати. Така че пролетта в Нова ще мине без бодрия глас на водещия на "Един за друг" Емил Чолаков и неговата екранна партньорка от 2024-а насам Мария Игнатова.
Ако върнат предаването в ефир, ще е най-рано догодина, за да имат време да съберат повече кандидати за участие, след които да отсеят интересни двойки.
Затова пък зрителите ще могат да отговарят на трудни въпроси цял сезон благодарение на "Подът". Шоуто беше снимано в началото на миналата есен в Нидерландия в студио със специален светещ под, но излиза на екран едва сега. Водещ ще е Юлиан Костов. Снимките са продължили около 2 седмици, но в родния ефир ще разтегнат шоуто през цялата пролет, пише "Хотарена".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3292
|предишна страница [ 1/549 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Деси Стоянова: Много пъти съм се връщала към датата 6 февруари 20...
10:42 / 08.02.2026
Д-р Мечева: Конските шампоани могат да предизвикат тежки алергии ...
10:34 / 08.02.2026
Христо Стоичков вдига голям купон днес, има страхотен повод
08:39 / 08.02.2026
Любимецът на България днес стана на 54
18:49 / 07.02.2026
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам ...
16:22 / 06.02.2026
Румънец откри най-дългата змия, регистрирана до момента
15:14 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS