"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:53
Ново предаване за знания по Нова телевизия – "Подът", сменя шоуто за влюбени двойки "Един за друг".

След 6-ия му сезон, излъчен миналата година, засега седми не се планира. Причината е нисък рейтинг на последното издание, твърдят запознати. Така че пролетта в Нова ще мине без бодрия глас на водещия на "Един за друг" Емил Чолаков и неговата екранна партньорка от 2024-а насам Мария Игнатова.

Ако върнат предаването в ефир, ще е най-рано догодина, за да имат време да съберат повече кандидати за участие, след които да отсеят интересни двойки.

Затова пък зрителите ще могат да отговарят на трудни въпроси цял сезон благодарение на "Подът". Шоуто беше снимано в началото на миналата есен в Нидерландия в студио със специален светещ под, но излиза на екран едва сега. Водещ ще е Юлиан Костов. Снимките са продължили около 2 седмици, но в родния ефир ще разтегнат шоуто през цялата пролет, пише "Хотарена".


