|Един прекрасен глас отново се завръща
"От това да съм била затруднен артист в Ню Йорк до подписването на договор за издаване само на три сингъла, по онова време изглеждаше, че светът ми никога няма да бъде същият и всъщност това не можеше да бъде по-вярно. От самото начало Warner Records е истински партньор с мен“, каза Мадона в прессъобщение. "Щастлива съм, че сме отново заедно и очаквам с нетърпение към бъдещето - да правя музика, да правя неочакваното, докато може би провокирам няколко необходими разговора.“
Проектът е планиран за пускане през 2026 г.
