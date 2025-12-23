ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от синовете Бекъм сложи край на спекулациите
Истината за семейния разрив - премахнати, блокирани или?
През последните седмици се появи съмнителна информация, че Дейвид и Виктория Бекъм са прекратили следването на сина си Бруклин в Инстаграм, което беше възприето като знак за сериозен семеен разрив. Круз категорично отрече тези твърдения. По думите му родителите му не са спрели да следват Бруклин, а напротив - той сам ги е блокирал в социалните мрежи, както постъпил и с по-малкия си брат. Това разкритие внесе яснота около объркването, свързано с активността на семейството в социалните мрежи, която стана повод за множество коментари и догадки от фенове и последователи.
Круз поясни, че Дейвид и Виктория Бекъм продължават да следват останалите си деца онлайн, но Бруклин и съпругата му Николa Пелц не отвръщат със същото. Според близки до семейството ситуацията е тъжна и болезнена, особено за родителите, които се надяват на подобрение в отношенията. Но какво следва между тях - предстои да разберем.
Припомняме, че преди време Круз публикува емоционално послание в социалните мрежи, което много хора възприеха като опит за помирение. Той сподели снимки с братята си и написа, че животът е твърде кратък, за да се трупат недоизказани неща, и че е важно хората да разговарят помежду си. Публикациите му бяха приети като знак, че желае възстановяване на връзката с Бруклин.
Според медийни информации напрежението в семейството датира още от 2022 година и е свързано със събития около сватбата на Бруклин и Николa Пелц, включително спорове около булчинската рокля. Оттогава отношенията остават обтегнати, като през последната година Бруклин и съпругата му пропуснаха редица важни семейни събития.
