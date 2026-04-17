Един от най-обичаните актьори у нас празнува рожден ден днес. Ненчо Балабанов е роден на 17 април 1980 година в град Котел. Майка му е счетоводител, а баща му е инженер.

Освен като актьор е известен и като певец, имитатор на Бойко Борисов, победител в третия сезон на "Като две капки вода“ (2015), водещ на предаването "Господари на ефира“.

Познат е и като комисар Костов в полицейския сериал "Полицаите от края на града", но за най-добрата си роля до момента смята тази на Христо Чобанов от All Inclusive.

Завършва Техникума по електротехника и електроника "Мария Кюри“ в Сливен. Кандидатства в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ и в Нов български университет със специалност Поп пеене. Приет е и на двете места, но избира НАТФИЗ, където завършва със специалност Актьорство за куклен театър в класа на Румен Рачев.

Играе в Младежкия театър. Най-популярните представления, в които участва, са "Котки върху горещ ламаринен покрив“ и "Български народни приказки и песни“. Играе и в театър "Завеса“. През 2019 г. изиграва главната мъжка роля в комедийния сериал All inclusive.