Един от най-красивите актьори: Грозен съм
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:27
©
Животът на публичните личности изглежда бляскав и примамлив. Но често зад полираната повърхност се крият редица трудности и тежки моменти.

За това, че славата има две страни, напомни и турският актьор Джан Яман. Той буквално шокира феновете си с емоционална публикация, чрез която се изправя по своеобразен начин срещу негативните слухове и токсичните коментари в социалните мрежи.

Звездата от турските сериали, който в последните години развива успешна кариера в Италия, публикува своя снимка, на която позира полугол, и която придружи с дълъг надпис.  

"Стар съм, грозен съм, дрогиран и алкохолик, а здравето ми е съсипано от цигари“, започва шокиращото си признание Джан.

И не спира до тук, продължавайки: "Не съм човек, на когото да се уподобяваш. Промених се, вече не съм професионалистът, който бях преди. Съсипвам кариерата си. Влюбен съм в грешната жена. Поведението ми е ужасно. Каквото и да правя, е измама. Никой не ме харесва. Хората около мен само ме използват.Трябва да сменя приятелите си. Егоцентричен съм и груб. Мамя и крада. Какво друго?“

И завършва: "Не съм сигурен дали са казали достатъчно неща за мен. Очаквам хейтърите, продължавайте да пишете...“

Макар и посланието да е подчертано иронично, зад него прозира разочарованието на Джан – заради факта, че е постоянно публично критикуван и осъждан.

Много от феновете побързаха да го опровергаят, отговаряйки му с мили думи, посочвайки, че славата и огромната му енергия са това, което кара хората да не го харесват.

Още една подобна провокация от страна на Джан Яман бе решението му преди време да изтрие акаунта си в Instagram. Като причина посочи желанието да се съсредоточи върху работата си и върху себе си, без да се налага да се занимава със "злобни подмятания“. Но му се наложи да се върне в акаунта, за да рекламира новите си проекти, пише Аlbawaba.

И напук на целия негативизъм, турският актьор изглежда щастлив в последната си връзка. Припомняме, че от няколко месеца той официално излиза с провокативната Сара Блум, известен продуцент и ди джей в Италия. И не крие връзката си – дори  често споделя снимки с любимата си в социалните мрежи. Очевидно без да се интересува каква вълна от слухове ще предизвика това, пише Ladyzone.


