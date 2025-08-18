Един от най-известните българи днес стана на 54!

© Фейсбук Цветелин Атанасов, по-известен като Цецо Елвиса, е български певец, роден във Велико Търново на 18 август 1971 г. По стечение на обстоятелствата на същата дата шест години по-късно (1977 г.) светът изпраща с огромна траурна процесия Краля на рока към неговото последно обиталище. И това предопределя съдбата му…



Цецо Елвиса един от най-известните двойници на Краля на рока в света. Победител от конкурса за най-добър двойник на Елвис Пресли от Грейсланд през 1993 г. Почетен гражданин на родното място на Елвис -Тупело ,Мисисипи.



С многобройни международни участия, собствено шоу в най-големия увеселителен парк в Европа-Europa Park. Документални серии за него се излъчват от немския ТВ канал Arte и от най-популярния ТВ канал в UK Channel 4.



Цецо Елвиса има два албума с български песни. Участвал е на българската Евровизия. Песента му "Това е хит" с Deep Zone Project достига 2 място в MTV Europe.



Честит 54-ти рожден ден!