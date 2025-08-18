ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Един от най-известните българи днес стана на 54!
Цецо Елвиса един от най-известните двойници на Краля на рока в света. Победител от конкурса за най-добър двойник на Елвис Пресли от Грейсланд през 1993 г. Почетен гражданин на родното място на Елвис -Тупело ,Мисисипи.
С многобройни международни участия, собствено шоу в най-големия увеселителен парк в Европа-Europa Park. Документални серии за него се излъчват от немския ТВ канал Arte и от най-популярния ТВ канал в UK Channel 4.
Цецо Елвиса има два албума с български песни. Участвал е на българската Евровизия. Песента му "Това е хит" с Deep Zone Project достига 2 място в MTV Europe.
Честит 54-ти рожден ден!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 921
|предишна страница [ 1/154 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Това е окончателният списък на участниците в "Предатели"
12:22 / 18.08.2025
Туркиня "изгоря" с 30 000 лири заради песен на Лили Иванова на ту...
09:41 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
21:04 / 17.08.2025
Ето ги доведените деца на Преслава и Емилия
14:32 / 17.08.2025
Днес става на 41, но майка й и баща й са по-известни от нея
13:30 / 17.08.2025
Голямо щастие в Пловдив за две известни наши певици
10:40 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS