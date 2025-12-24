Един от най-големите днес става на 73

© Константин Цеков е български пианист и композитор. Роден е на 24 декември 1952 г. в Благоевград. От седемгодишна възраст се занимава с пиано при Лидия Кутева, а през 1972 г. завършва и нейния клас в Музикалното училище в София.



През 1978 г. завършва Музикалната академия в класа по пиана на проф. Лили Атанасова. През 1976 г. създава ФСБ заедно с Александър Бахаров и Румен Бояджиев. Константин Цеков е автор на множество аранжименти на песни, както и композитор на песни на Васил Найденов, Орлин Горанов, Йорданка Христова, Васил Петров, Камелия Тодорова, Ирина Флорин и други. Създал е музика за документални филми, както и театрална и детска музика.



През 1995 г. Константин Цеков издава албум с авторски композиции "Вертикали“. Албумът притежава модерно звучене близко до прогресив-рок звученето.



Наградата "Икар“ на Съюза на артистите в България "за Музика в спектакъл“, за музикална преработка и интерпретация на живо в "Последен квартет“ от Ярон Зилберман, реж. Десислава Шпатова, Драматично-куклен театър-Враца и ТР "Сфумато“, 2016. На 30 март 2018 година е обявен за почетен гражданин на Благоевград.



Честит 73-ти рожден ден, Легендо!