Румен Бояджиев е български поп и рок певец, музикант, композитор, аранжор и музикален продуцент; съосновател на рок група "ФСБ“.

Роден е на 15 април 1953 г. в София. От четиригодишен учи пиано и солфеж. Още от малък има разностранни интереси в области извън музиката – литература, физика, техника. Завършва 7 гимназия в София, където основава първата си рок група, на която е китарист и соло вокалист.

През 1971 г. Румен Бояджиев е приет във Факултета по журналистика на Софийския университет, но решава, че неговата съдба е музиката. На следващата година е приет в Инструменталния факултет на Музикалната академия. Има шанс да попадне в "обществото“ на проф. д-р Добри Палиев, създател на школа по ударни инструменти. На него Румен Бояджиев дължи осъзнаването и осмислянето на звука като феномен в музиката, на звуковата среда като уникално изразно средство. Развива и интереса си към физиката и акустиката, като се самообразова технически.

Музиката, която слуша – Мишел Фюген, Жан Люк Понти, Вангелис, Исао Томита, Клод Ларсон, Емерсън, Лейк енд Палмър, Патрик Мораз, Джон Маклафлин, всички артисти на прогресив рока от 1970-те години, затвърждават у Бояджиев идеята за собствена група, с която да реализира собствената си музика. Идеята подкрепя духовният му баща и музикален съветник Константин Драгнев.

Щастливото запознанство на Бояджиев с Константин Цеков и Александър Бахаров, споделените вкусове, критерии и мечти за нещо ново, непостигано и неосъществимо в България, ражда триото "ФСБ“ през 1975 г. Тримата музиканти осъвременяват смисъла на понятието аранжимент и звукозапис, а самият Бояджиев е новатор в областта на електронните музикални инструменти и синтезатори, капацитет в областта на електронния звук и компютърните музикални програми.

Автор е на повече от 250 и аранжор на над 600 песни за много от известните български поп изпълнители. Пише музика за документални и игрални филми, театрална, приложна, детска музика. Музикален продуцент е на редица албуми на артисти и групи, между които "Пиромания“, "Тъмно“, Роберта. През 1993 г. получава националната награда "Продуцент на годината“, учредена от вестник "Ритъм“.

