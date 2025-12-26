ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един "ерген" гледа не към камерите, а към властта
Изказване, което рязко го отличава от повечето му съучастници в шоуто и поставя името му в съвсем нов контекст.
По думите му дипломатичният му характер, умението да води диалог и да търси баланс го правят подходящ за подобно поприще. Калоян не крие, че гледа на политиката не като на бърз ход към популярност, а като на дългосрочен път с реална отговорност. Амбицията му е да се развива "на друго ниво“ – далеч отвъд социалните мрежи и инфлуенсърските кампании.
Докато голяма част от участниците в "Ергенът“ използват ефира като трамплин към реклама, бранд партньорства и онлайн слава, Калоян очевидно чертае различен сценарий за бъдещето си. Според хора от обкръжението му интересът към обществените процеси не е от вчера и той отдавна следи политическия живот у нас.
Любовният му път също не остана незабелязан. В предаването Калоян се сближи с Габриела, а връзката им предизвика сериозен интерес сред зрителите. Към днешна дата обаче той е във връзка с Маги Томова, позната на феновете от третия сезон на шоуто – факт, който допълнително поддържа вниманието около личния му живот.
Комбинацията от публичност, премерен тон и заявени политически амбиции поражда логичния въпрос: дали на следващите избори няма да видим името на Калоян в листите на някоя партия? Засега той не разкрива конкретни формации или срокове, но сигналът вече е даден – един "ерген“ гледа не към камерите, а към властта.
Дали това е началото на нов тип риалити преход – от розите към парламента – предстои да разберем, пише "Блиц".
