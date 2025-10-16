ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Джулия Робъртс се държала "неприятно" с колежка
Старо приятелство, нова драма
Кари Престън и Джулия Робъртс се срещат за първи път на снимачната площадка през 1997 г. в романтичната комедия My Best Friend’s Wedding. Престън си спомня, че още тогава двете се сближили като млади актриси от Джорджия - Робъртс излъчвала професионализъм и увереност, а Престън била изпълнена с възхищение от нея. Но по-късно, когато се събират отново за снимките на Duplicity, атмосферата между тях се оказва много по-различна.
Тактика с цел
Престън описва, че участието ѝ в Duplicity е било кратко, но въздействащо - нейният персонаж има интимна сцена с ролята на Клайв Оуен, който е гадже на героинята на Робъртс. Докато подготвяли драматичния момент, Робъртс се приближава до Престън и я прегръща, но след това я предупреждава: "Ще се държа зле с теб през целия ден. Просто няма да си говорим особено.“
Това, според Престън, било "точно онова, от което имах нужда, за да вляза в настроението за сцената", споделя тя. Джулия Робъртс целенасочено се дистанцирала, за да я накара да усети напрежението и уязвимостта, необходими за ролята. Когато се подготвили за заснемане, почти без репетиции, камерата стартира. Джулия мълчаливо гледала Престън, с леден поглед и безмълвна реакция. Престън разказва, че тогава просто "се отпуска“ и започва да плаче, и сцената се получава перфектно.
Кари признава, че това било едно от най-напрегнатите ѝ актьорски преживявания. Тя оценява жеста на Робъртс като "щедър“, защото целта на Джулия тогава е била да й помогне да влезе в образа.
Обратно на червения килим
След снимките актрисите не са поддържали отношения. Кари Престън казва, че не са се виждали оттогава, пише Ladyzone.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1768
|предишна страница [ 1/295 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
50 милиона души на площта на България, но с невероятен ред, чисто...
22:32 / 15.10.2025
Любимец на цяла България днес става на 52
14:17 / 15.10.2025
Парите в брой изчезват
11:47 / 15.10.2025
Позорните "Игри на волята" копаят дъното този сезон
11:39 / 15.10.2025
Астрономите са притеснени: Задава се мощна магнитна буря
11:24 / 15.10.2025
Зрител: Този не го знам какъв бизнесмен е, но играе феноменално
09:35 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS