Джулия Робъртс се държала "неприятно" с колежка

© В откровено интервю актрисата Кари Престън разкри причината, поради която Джулия Робъртс се държала "неприятно“ с нея на снимачната площадка, докато са снимали психологическия трилър Duplicity (2009) и защо тя всъщност и сега е благодарна за това.



Старо приятелство, нова драма



Кари Престън и Джулия Робъртс се срещат за първи път на снимачната площадка през 1997 г. в романтичната комедия My Best Friend’s Wedding. Престън си спомня, че още тогава двете се сближили като млади актриси от Джорджия - Робъртс излъчвала професионализъм и увереност, а Престън била изпълнена с възхищение от нея. Но по-късно, когато се събират отново за снимките на Duplicity, атмосферата между тях се оказва много по-различна.



Тактика с цел



Престън описва, че участието ѝ в Duplicity е било кратко, но въздействащо - нейният персонаж има интимна сцена с ролята на Клайв Оуен, който е гадже на героинята на Робъртс. Докато подготвяли драматичния момент, Робъртс се приближава до Престън и я прегръща, но след това я предупреждава: "Ще се държа зле с теб през целия ден. Просто няма да си говорим особено.“



Това, според Престън, било "точно онова, от което имах нужда, за да вляза в настроението за сцената", споделя тя. Джулия Робъртс целенасочено се дистанцирала, за да я накара да усети напрежението и уязвимостта, необходими за ролята. Когато се подготвили за заснемане, почти без репетиции, камерата стартира. Джулия мълчаливо гледала Престън, с леден поглед и безмълвна реакция. Престън разказва, че тогава просто "се отпуска“ и започва да плаче, и сцената се получава перфектно.



Кари признава, че това било едно от най-напрегнатите ѝ актьорски преживявания. Тя оценява жеста на Робъртс като "щедър“, защото целта на Джулия тогава е била да й помогне да влезе в образа.



Обратно на червения килим



След снимките актрисите не са поддържали отношения. Кари Престън казва, че не са се виждали оттогава, пише Ladyzone.bg.