Известната инфлуенсърка и модел Джулиана Гани се похвали с изключително скъп подарък – часовник Patek Philippe. Цената на луксозния аксесоар може да надвиши 100 хил. евро и по всяка вероятност идва от нейния мъж – Теодор Гецов.
Джулиана Гани е много неща – модел, риалити звезда, автор, майка и инфлуенсър, а като една от най-известните в тази сфера за България тя няма как да не потапя 618-те си хиляди последователи в Instagram в личния си живот (или поне от време на време).
Джулка показа новата си придобивка, но без да парадира с цената. След проверка разбрахме, че това е часовник Patek Philippe, по всяка вероятност от серията Nautilus – розово злато, лилав циферблат и диамантен безел. Официалната му цена е около 66 хил. долара, а пазарната е между 90 и 150 хил. долара.
Подаръкът по всяка вероятност идва от нейния любим Теодор Гецов, с когото вече са доста време заедно и изглеждат силно влюбени. Двамата не спират да обикалят курорти както в България, така и в чужбина. Последната им дестинация у нас беше в Павел баня, като преди това двамата посетиха Бразилия и дори отидоха на традиционния карнавал в Рио де Жанейро. Припомняме, че Гецов напусна полицията, за да се отдаде на истинската си страст, а именно – видеозаснемане и обработка. "Много е запален и дори си купи професионална техника от-до, работи само с професионални програми и отделя по 8-10 часа всеки божи ден, за да се усъвършенства“, сподели преди време Джулиана Гани пред "Телеграф“.
Още по темата
/
Още от Други
/
20.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.