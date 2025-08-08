Джулиана Гани каза за "Биг брадър"

© Джулиана Гани с радост ще приеме, ако я поканят да участва в предаването "Биг Брадър Ол Старс". Това потвърди моделката, след като бе питана от свой последовател дали би влязла в риалитито.



"Това е мой любим формат", споделя Гани. "2 пъти съм била там, бях и в Most Wanted. Много спомени имам там и ми е сантимент. Може би, защо не?", беше отговорът на Джулиана.



Феновете й я обсипаха с комплименти.



"Уникална, красива и прекрасна майка!", похвали я нейн последовател, докато друг реши да й напише провокативното и некултурно изречение "Много искам да ти пусна един език".



Естествено Гани реагира остро на това просташко изказване с думите: "Ама не може".