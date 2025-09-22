ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Джуджи изненада с ново рисково начинание
Този път обаче не само като актриса, но и като продуцент на спектакъл, режисиран от Ованес Торосян.
Макар да не издаде имената на колегите си, Джуджи подчерта, че актьорският състав ще е "звезден". По думите ѝ телевизионната ѝ популярност със сигурност ще привлече публика, но именно енергията и емоцията на живата сцена я вълнуват най-много.
"Винаги изпитвам сценична треска – дори и в "На кафе", където всяка седмица имам своя рубрика за мистерии. В театъра обаче е различно – там всяко вдишване и всяка реакция на зрителите се усеща", сподели тя.
За Джуджи това няма да е първата среща с театъра, но е първата ѝ толкова отговорна роля зад кулисите.
Тв любимката разкри и малка лична подробност: дългогодишната ѝ приятелка Гала си остава "същата, независимо от славата и годините". Двете вече имат и общо внуче – още една нишка, която ги свързва и извън ефира.
"Това е ново начало за мен, вълнувам се като за премиера на живота", призна Джуджи, която обеща скоро да разкрие повече за мистериозната пиеса и големите имена в трупата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1359
|предишна страница [ 1/227 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Свилен Ноев!
13:25 / 22.09.2025
150 грама ориз - превенция на затлъстяването
12:21 / 22.09.2025
Пътуващите по АМ "Егнатия" в Гърция ще минават през дезинфекционн...
13:04 / 22.09.2025
Адвокат от Пловдив: И тези хора взимат пари?
11:31 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Хороскоп до 28 септември
10:33 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS