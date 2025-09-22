ИЗПРАТИ НОВИНА
Джуджи изненада с ново рисково начинание
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:36
© Фейсбук
Деляна Маринова – Джуджи прави поредната смела крачка в кариерата си. Телевизионната звезда обяви пред зрителите на Нова нюз, че се качва на театралната сцена.

Този път обаче не само като актриса, но и като продуцент на спектакъл, режисиран от Ованес Торосян.

Макар да не издаде имената на колегите си, Джуджи подчерта, че актьорският състав ще е "звезден". По думите ѝ телевизионната ѝ популярност със сигурност ще привлече публика, но именно енергията и емоцията на живата сцена я вълнуват най-много.

"Винаги изпитвам сценична треска – дори и в "На кафе", където всяка седмица имам своя рубрика за мистерии. В театъра обаче е различно – там всяко вдишване и всяка реакция на зрителите се усеща", сподели тя.

За Джуджи това няма да е първата среща с театъра, но е първата ѝ толкова отговорна роля зад кулисите.

Тв любимката разкри и малка лична подробност: дългогодишната ѝ приятелка Гала си остава "същата, независимо от славата и годините". Двете вече имат и общо внуче – още една нишка, която ги свързва и извън ефира.

"Това е ново начало за мен, вълнувам се като за премиера на живота", призна Джуджи, която обеща скоро да разкрие повече за мистериозната пиеса и големите имена в трупата.


