Джордж Клуни отговори подобаващо на подигравките на Тръмп
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:54
©
Джордж Клуни отвърна на американския президент Доналд Тръмп, след като той се подигра на решението на Франция да предостави френско гражданство на актьора и семейството му, пишат от Guardian.  

Клуни, съпругата му Амал Аламудин и двете им деца станаха френски граждани по-рано този месец, след като години наред живеят в имот в Южна Франция. Клуни похвали френските закони за защита на личния живот и възможността да отгледа децата си извън Холивуд.

Американският президент Доналд Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че Франция е добре дошла за семейство Клуни, добавяйки, че актьора "по този начин получи повече публичност за политиката, отколкото за своите малко на брой и напълно посредствени филми“.  

В отговор Клуни заяви пред The Hollywood Reporter: "Напълно съм съгласен с настоящия президент. Трябва да направим Америка отново велика. Ще започнем през ноември“, като явно визира предстоящите междинни избори в САЩ.

Натурализацията на семейство Клуни дойде в момент, в който Франция затяга правилата за гражданство от 1 януари, въвеждайки езикови и граждански тестове. Някои официални лица отбелязаха двойни стандарти, тъй като Клуни говори слабо френски, въпреки че е изучавал езика. Амал Клуни, адвокат по правата на човека, говори свободно френски.

Семейството живее в имението Канадел в град Брньол, в Прованс, което Клуни нарича мястото, където са "най-щастливи“. Френските министерства на вътрешните работи и външните работи защитиха решението, позовавайки се на приноса на семейството към културния престиж и международното влияние на Франция.

Приблизително 48 800 души са придобили френско гражданство с указ през 2024 г. Клуни не е единственият, който иска френско гражданство; режисьорът Джим Джармуш наскоро обяви, че кандидатства по подобни причини.


