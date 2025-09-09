ИЗПРАТИ НОВИНА
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:43
©
Благой Георгиев и новата му любима са се скарали преди интервюто им в предаването "Преди обед". Неговата изгора Мария-Луиза сподели, че е по-емоционална и за едно малко спречване се е стигнало до скандал преди ефир.

Двамата разкриха как са станали нещата между тях. Излизали са в обща компанията, но първоначално Джизъса се е дърпал.

"Той казваше, че не иска повече деца, не иска повече връзки, единственото, което иска е да пътува и да се отдава на живота", споделя Мария-Луиза. "Трябваше аз да направя първата крачка в нашата връзка. При мен винаги се е случвало обратното, но при него почувствах, че трябва да се боря и нищо не можа да ме спре. 

"Запознахме се чрез общи познати, с които се събирахме постоянно. С нея заедно снимахме и общи реклами. Още на следващия ден, след като си станахме гаджета, заживяхме заедно. Няма как без караници, тя е непоносима, а аз успявам да я понасям", казва шеговито Благой Георгиев.

Мария-Луиза сподели на водещата Венета Райкова, че нейните родители са разбрали за връзката й с Джизъса от статии в интернет. В началото са били много скептични и не са одобрявали Благой, но след време и няколкото разговори, го одобрили за нейна половинка. 

"Той винаги ми помага независимо с какво - дали финансово, дали в моя бизнес, дали душевно - той винаги е до мен", казва с гордост Мария-Луиза.

Венета Райкова реши да даде съвет на младото и красиво момиче.

"За да задържих един мъж до себе си трбява да му обръщаш внимание. В началото винаги е лесно, после трябва да мислиш как да го задържиш. Да си само хубава не е достатъчно. Още 10 красиви колкото теб го чакат. Ти трябва да бъдеш умна, хитра, да имаш женска сигурност, мекота и добрина. Благо е много добър човек, никога не е оплювал своите бивши. Ако се отнасяш с уважение към него той няма да погледне друга жена, пише "България Днес".


Още по темата:
09.09.2025 Гала с още един панелист
08.09.2025 Сватбата на годината: Антоанет Пепе каза "Да" на Иво Карамански
08.09.2025 Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
08.09.2025 Синът на Арнолд Шварценегер се ожени
08.09.2025 Гринго замени Софи Маринова с тунингована брюнетка
08.09.2025 Тя е почти на 52 г. и е в топформа, изглежда зашеметяващо и прелива от
енергия
Още новини от Любопитни новини:
Сватбата на годината: Антоанет Пепе каза "Да" на Иво Карамански
20:22 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Гринго замени Софи Маринова с тунингована брюнетка
15:37 / 08.09.2025
От днес ново правило прави играта в любимо предаване по-непредска...
13:40 / 08.09.2025
Ралица Паскалева издаде нещо много любопитно преди старта на "Игр...
10:48 / 08.09.2025
Любими храни и напитки увреждат трайно мозъка
09:12 / 08.09.2025

Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
11:06 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
19:24 / 07.09.2025
