Джинджифилът може да бъде и опасен

Джинджифилът подобрява храносмилането и укрепва имунната система. Но, понякога е по-добре да го избягвате. Ще разгледаме ползите от този корен и потенциалните му опасности.



Фармацевтичният колеж към Националния университет в Сеул и Медицинският факултет към Националния университет на Виетнам ни напомнят, че джинджифилът се използва в китайската и индийската медицина от няколко хиляди години.



Растението е ценено заради своите противовъзпалителни, антибактериални и тонизиращи свойства. Това се потвърждава от съвременни изследвания.



Благодарение на високото си съдържание на антиоксиданти и други биологично активни вещества, джинджифилът може да намали риска от определени заболявания. Важно е обаче да се знае за противопоказанията му - някои хора трябва да го консумират с повишено внимание или да го избягват напълно.



Противопоказания



Джинджифилът е противопоказан за някои хора. Например, той може да бъде вреден при определени състояния или да причини нежелани реакции с определени лекарства.



Кой трябва да избягва употребата на джинджифил?



Джинджифилът не се препоръчва за хора с нарушения на кръвосъсирването, чернодробни заболявания или преди операция (тъй като може да увеличи кървенето ).



Важно е да се отбележи, че няма достатъчно доказателства относно този ефект на джинджифила , но лекарят може да посъветва за повишено внимание от съображения за безопасност. Бременните жени също трябва да обсъдят възможността за консумация на джинджифил с лекаря си.



Възможни странични ефекти



Джинджифилът е като цяло безопасен. Консумацията му в големи количества обаче може да причини нежелани реакции, както е описано в статия в Current Therapeutic Research:



- киселини,



- лошо храносмилане,



- диария.



Някои хора може да са алергични към джинджифил. Затова е най-добре да опитате корена в малки количества първия път (например, като го докоснете с език) и след това да изчакате 20–30 минути.



Взаимодействие с лекарства



Според Националната медицинска библиотека, джинджифилът може да усили ефектите на антикоагулантите и антитромбоцитните лекарства (напр. варфарин, аспирин), увеличавайки риска от кървене. А според проучване в "Допълнителни терапии в медицината“, джинджифилът може да усили ефектите на хипогликемичните и хипертоничните лекарства.



Джинджифилът може да се добавя към чай, супи, смутита и азиатски ястия. Най-добре е да започнете с малки дози и да наблюдавате реакцията си. За ежедневна употреба са подходящи 1–2 грама пресен корен или около 0,5–1 грам прах.



Не се препоръчва консумацията на джинджифил на гладно, ако имате гастрит или висока киселинност. Ако сте бременна, имате хронични заболявания или приемате лекарства, не забравяйте да се консултирате с Вашия лекар./Zdrave.to