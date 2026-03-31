Джесика Симпсън, известна с нерешителността си, все още живее с бившия си партньор Ерик Джонсън повече от година след като обяви раздялата им, разкрива RadarOnline.com. Според информациите приятелите ѝ смятат, че тя го държи на изчакване, и биха искали да спре да му дава фалшиви надежди за романтично събиране.
"Нещата между тях са много сложни, защото живеят заедно", казва източник, близък до двойката. "Джесика настоява, че това е само заради децата - тя казва, че промяната е била твърде тежка за тях, затова се е съгласила на този компромис, докато те бавно се приспособяват."
45-годишната актриса, превърнала се в моден дизайнер, също е категорична, че иска да излиза с други мъже, и изглежда иска всички да знаят, че тя и бившият NFL играч, на 46 години, не са се събрали отново, добавя източникът.
Въпреки това и двамата все още живеят в дома си в Хидън Хилс, Калифорния, въпреки раздялата след 10 години брак и три деца заедно. Къщата беше пусната на пазара през януари 2025 г. за 17,9 милиона долара, само няколко дни преди Симпсън да разкрие раздялата им. Оттогава тя периодично се появява и изчезва от пазара.
Според източник, колебливото поведение на Джесика Симпсън "нямаше да е проблем, ако Ерик не се надяваше на нов шанс за брака им - така тя сякаш си играе с чувствата му".
"Приятелите ѝ смятат, че това не е честно спрямо Джонсън, и я притискат да се помири с него или да се изнесе", добавя източникът. Той продължава: "Той е готов да го понесе, за да получи още един шанс с нея. Според Джес, той е виновен за раздялата им. Ето защо тя не се чувства ни най-малко виновна, че го подлага на всичко това."
Джесика Симпсън отказва да гони бившия си съпруг от дома им
