ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Дженифър Анистън с рядко признание
"Имах чувството, че сякаш дълго време бяхме скърбяли за Матю, още докато беше жив, защото битката му беше наистина трудна за него", отбелязва 56-годишната Анистън. В сърцераздирателна изповед носителката на "Златен глобус" добавя: "Колкото и да беше трудно за всички нас и за феновете, има част от мен, която смята, че така е по-добре."
Анистън уточни, че се "радва", че Пери, който почина през октомври 2023 г. на 54-годишна възраст, е "извън тази болка", пише "Page Six".
Когато актьорът почина от свръхдоза кетамин, Анистън написа трогателно съобщение в Instagram. "Мати, обичам те толкова много и знам, че сега си напълно спокоен и извън всякаква болка", написа тогава звездата. "Говоря си с теб всеки ден... понякога почти те чувам да казваш "можеш ли да БЪДЕШ по-луд?".
В първото си интервю след шокиращата смърт на Пери Анистън говори за това колко "щастлив" и "здрав" е бил нейният "забавен" приятел в последните си дни - дори разкри, че сутринта преди смъртта му са си писали. "Той не изпитваше болка. Не се бореше", спомня си тя през декември 2023 г. "Работеше толкова усърдно."
През август 2024 г. петима души бяха обвинени за смъртта на Пери, включително двама лекари, които наскоро се признаха за виновни за разпространение на кетамин.
Неравната битка на Пери с наркотиците
Матю Пери дълго време се бори със зависимостта, която в заглавието на мемоарите си от 2022 г. нарича "Голямото ужасно нещо". Актьорът изчислява, че през годините е похарчил "9 милиона долара или нещо подобно за опити да изтрезнее". Докато описва усилията си в книгата, Пери пише: "Чувствам се по-добре, защото това е вече навън. Написано е на лист хартия. Причината, поради която все още съм жив, определено е с цел да помагам на хората".
Номинираният за "Еми" актьор веднъж похвали Анистън като приятелката, която "най-много му е протягала ръка" по време на борбата му. През 2022 г. той разказва пред Даян Сойер, че е "наистина благодарен" за помощта ѝ през годините, пише още "Page Six".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 828
|предишна страница [ 1/138 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Удря ни силна магнитна буря
09:51 / 12.08.2025
Уредите у дома, които консумират ток, дори когато са изключени
09:54 / 12.08.2025
Кмет се ожени тайно, направи грандиозна сватба
08:30 / 12.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Код...
07:58 / 12.08.2025
Хари и Меган забогатяха с десетки милиони изведнъж
22:26 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS