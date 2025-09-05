ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Дженифър Анистън не се яви на бляскаво събитие, предпочитала дънки, джапанки и тениска
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:00Коментари (0)745
©
Американската актриса Дженифър Анистън разкри неочаквана причина да избягва годишната Met Gala. Съответното интервю е публикувано от списание Glamour. 

56-годишната звезда от сериалите "Приятели“ и "Утринното шоу“ сподели, че е била канена на събитието много пъти, но винаги е отказвала. Знаменитостта обясни, че подготовката за бала я депресира. 

"Аз съм от типа жени, които предпочитат дънки, джапанки и тениска. Обичам да се обличам официално, но за мен това е умствена игра“, оплака се Анистън. 

Освен това, артистката призна, че се изнервя малко преди публични изяви, тъй като през цялата си кариера се е сблъсквала с безскрупулни журналисти. 

"Ето защо се улавям, че следя за себе си като за аудитория, по странен начин“, обясни събеседничката на изданието.


Още по темата: общо новини по темата: 1108
05.09.2025 Николета и Ники кръстиха малката Борислава, празненството стилно и
различно
04.09.2025 Бъдещето на Меган Маркъл виси на косъм
04.09.2025 Попиляха Рупецова: Потресена съм, на живо изглежда с 10 години по-възрастна
04.09.2025 Една от най-богатите жени днес става на 44
04.09.2025 Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
04.09.2025 Кейт Мидълтън се завърна доста променена
предишна страница [ 1/185 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло...
09:25 / 05.09.2025
Вицепрезидентът Илияна Йотова с официално посещение в община "Род...
06:05 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съедин...
22:49 / 04.09.2025
Великата Валя Балканска накара цяла България, Ламин Ямал и Испани...
21:58 / 04.09.2025
Почина Джорджо Армани
16:25 / 04.09.2025
Google се срина, няколко часа след като получи санкция от 425 мил...
16:11 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: