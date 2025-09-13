Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване

© Дженифър Анистън и гаджето ѝ Джим Къртис се сближават благодарение на любовта си към кучетата – и вече обсъждат да осиновят ново кученце като двойка, разкрива RadarOnline.com.



Звездата от The Morning Show вече си има собствена глутница – Клайд, смеска с шнауцер, Лорд Честърфийлд, лабрадор, и Софи, смеска питбул – а според източник възрастното куче на хипнотерапевта Къртис, Оди, "прекрасно се е вписало“ сред веселите любимци на Джен.



"Кучетата на Джен са истинска част от семейството ѝ. Тя им е построила собствен дворец за кучета в дома си и винаги им е позволено да се качват на леглото и дивана“, казва източникът.



"Ако Джим беше против това, Джен изобщо нямаше да остане с него – няма шанс. Но той обожава кучетата и се грижи страхотно за тях. Сега двамата обсъждат да вземат още едно – може би дори спасено кученце, за да изживеят заедно тази емоция.“



Според източника 56-годишната звезда от "Приятели“ и 49-годишният Джим "си играят на семейство“ по време на медения период на връзката си, но са и "истински решени да направят разлика заедно“, като помагат на възможно най-много бездомни кучета.



"Те вече разглеждат онлайн снимки на различни кучета. И двамата са много развълнувани,“ споделя информаторът.



"Да вземат кученце заедно ще бъде допълнително забавно. Това е изключително сплотяващо преживяване – почти като да имаш новородено, поне за месец-два. Но със сигурност ще е спасено куче. Никога не биха отишли при развъдник. Няма съмнение, че това е сериозен ангажимент, но Джен изобщо не изглежда притеснена.“



Източникът казва, че Анистън е "лудо влюбена“ в Къртис, добавяйки: "Тя сияе постоянно, а Джим има същата усмивка.“



Както читателите на RadarOnline.com знаят, два пъти разведената Анистън има зад гърба си провалени бракове с Брад Пит и Джъстин Теру, както и няколко неуспешни връзки с актьори и музиканти.



Сега източникът твърди: "Джен наистина чувства, че е ударила джакпота с Джим. Той е супер привлекателен, мил и уважителен. Той е зрял, работи върху себе си и обича да спасява кучета. Какво повече може да иска?“