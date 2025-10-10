ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
"Хората не знаеха моята история и през какво съм преминала през последните 20 години, опитвайки се да имам семейство. Не излизам и не говоря за своите медицински проблеми,“ признава Анистън.
56-годишната актриса добавя, че в продължение на години е чувала неверни твърдения, че не иска да има деца, защото била "егоистка“ и "работохоличка“:
"Това не е ничия работа. Но идва момент, в който просто не можеш повече да го игнорираш – този наратив, че няма да имам бебе, че няма да имам семейство, защото съм егоистка, защото съм прекалено отдадена на работата си.“
"Да, това ме наранява – аз съм просто човек. Всички сме човешки същества. Ето защо си казах: ‘Какво пък толкова?’“
"Пътят към бебето беше труден“
Дженифър признава, че е преминала през инвитро процедури и множество опити да забременее, но без успех.
"Пътят към бебето беше труден. В края на 30-те и 40-те ми години преживях наистина тежки неща. Опитвах се да забременея. Правех инвитро, пиех китайски чайове – всичко, което можеше да помогне. Хвърлих всичките си сили в тази посока,“ споделя тя.
Анистън признава, че съжалява, че не е замразила яйцеклетките си по-рано, но въпреки това не съжалява за изминатия път:
"Бих дала всичко, ако някой ми беше казал: "Замрази яйцеклетките си. Направи си тази услуга." Но не мислиш така по онова време. Сега корабът отплава. Но въпреки това не съжалявам.“
Любов, брак и житейски уроци
Актрисата беше омъжена за Брад Пит в периода 2000-2005 г., а след това за актьора Джъстин Теру между 2015 и 2018 г.
"Моята истина я знаят семейството ми и приятелите ми,“ казва Дженифър, подчертавайки, че вече не се чувства задължена да опровергава неверните твърдения в медиите.
"Новините се въртят толкова бързо, че просто отминават. Понякога усещам, че трябва да коментирам нещо, което не е вярно, но после се питам – наистина ли трябва?“
Дженифър и Брад се разделят, когато тя е на 35 години, а по-късно той създава семейство с Анджелина Джоли. Въпреки спекулациите, че причината за раздялата е била нежеланието на Анистън да има деца, тя категорично заявява, че това е "абсолютна лъжа“.
"Няма срок на годност за жените“
В интервюто актрисата говори и за възрастта и женствеността в Холивуд:
"Идеята, че жените имат срок на годност, вече не съществува – това е остаряло мислене. Ние сме тук и сме повече от половината население на света. А и, ако трябва да сме честни, нямаше да ви има без нас,“ казва тя с усмивка.
"Мъдростта, която имат по-възрастните жени, е нещо изключително. И това е една от областите, в които виждаме истински прогрес във филмовия свят.“
Нов етап и нова любов
След години, изпълнени с лични изпитания Дженифър Анистън изглежда е намерила баланс в живота и нова любов. Това лято тя започна връзка с хипнотерапевта Джим Къртис, с когото бяха заснети на романтична почивка в Майорка, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1684
|
|предишна страница [ 1/281 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Геро се подлага на още една операция?
09:30 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Днес става на 48. Освен от музика разбира и от математика
09:09 / 10.10.2025
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
22:53 / 09.10.2025
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
22:39 / 09.10.2025
Почина легенда на Холивуд
21:18 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS