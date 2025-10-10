ИЗПРАТИ НОВИНА
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:30
©
Холивудската актриса Дженифър Анистън разкри, че е преживяла дълга и болезнена 20-годишна борба да стане майка — тема, която продължава да е обект на спекулации и фалшиви слухове. В интервю за ноемврийския брой на Harper’s Bazaar, 56-годишната звезда от сериала "Приятели“ проговори откровено за напрежението, натиска и болката, които са я съпътствали през годините. 

"Хората не знаеха моята история и през какво съм преминала през последните 20 години, опитвайки се да имам семейство. Не излизам и не говоря за своите медицински проблеми,“ признава Анистън.

56-годишната актриса добавя, че в продължение на години е чувала неверни твърдения, че не иска да има деца, защото била "егоистка“ и "работохоличка“:

"Това не е ничия работа. Но идва момент, в който просто не можеш повече да го игнорираш – този наратив, че няма да имам бебе, че няма да имам семейство, защото съм егоистка, защото съм прекалено отдадена на работата си.“

"Да, това ме наранява – аз съм просто човек. Всички сме човешки същества. Ето защо си казах: ‘Какво пък толкова?’“

"Пътят към бебето беше труден“

Дженифър признава, че е преминала през инвитро процедури и множество опити да забременее, но без успех.

"Пътят към бебето беше труден. В края на 30-те и 40-те ми години преживях наистина тежки неща. Опитвах се да забременея. Правех инвитро, пиех китайски чайове – всичко, което можеше да помогне. Хвърлих всичките си сили в тази посока,“ споделя тя.

Анистън признава, че съжалява, че не е замразила яйцеклетките си по-рано, но въпреки това не съжалява за изминатия път:

"Бих дала всичко, ако някой ми беше казал: "Замрази яйцеклетките си. Направи си тази услуга." Но не мислиш така по онова време. Сега корабът отплава. Но въпреки това не съжалявам.“

Любов, брак и житейски уроци

Актрисата беше омъжена за Брад Пит в периода 2000-2005 г., а след това за актьора Джъстин Теру между 2015 и 2018 г.

"Моята истина я знаят семейството ми и приятелите ми,“ казва Дженифър, подчертавайки, че вече не се чувства задължена да опровергава неверните твърдения в медиите. 

"Новините се въртят толкова бързо, че просто отминават. Понякога усещам, че трябва да коментирам нещо, което не е вярно, но после се питам – наистина ли трябва?“

Дженифър и Брад се разделят, когато тя е на 35 години, а по-късно той създава семейство с Анджелина Джоли. Въпреки спекулациите, че причината за раздялата е била нежеланието на Анистън да има деца, тя категорично заявява, че това е "абсолютна лъжа“.

"Няма срок на годност за жените“

В интервюто актрисата говори и за възрастта и женствеността в Холивуд:

"Идеята, че жените имат срок на годност, вече не съществува – това е остаряло мислене. Ние сме тук и сме повече от половината население на света. А и, ако трябва да сме честни, нямаше да ви има без нас,“ казва тя с усмивка.

"Мъдростта, която имат по-възрастните жени, е нещо изключително. И това е една от областите, в които виждаме истински прогрес във филмовия свят.“

Нов етап и нова любов

След години, изпълнени с лични изпитания Дженифър Анистън изглежда е намерила баланс в живота и нова любов. Това лято тя започна връзка с хипнотерапевта Джим Къртис, с когото бяха заснети на романтична почивка в Майорка, пише Ladyzone.


