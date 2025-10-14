ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Джан Микеле ще учи медицина в Пловдив
След като разтуптя сърцата на фенките в "Ергенът: Любов в рая" и предизвика истинска буря от страсти, красивият българо-италианец Джан Микеле Ратта отново е в центъра на вниманието. Но този път причината не е любовен скандал, а изненадващо ново амплоа - ергенът ще става доктор.
Джан Микеле вече е първокурсник в Медицинския университет в Пловдив, където редовно ходи на лекции и упражнения, въоръжен не с роза, а с учебници по анатомия, а колежки от горните курсове се обръщат след него по коридорите.
Романтичният герой от телевизионния екран очевидно е решил да смени предприемачеството с трудния живот на студент, а според запознати е много сериозен, амбициозен и страшно концентриран. След като години наред опитва какво ли не - от бизнес и политика - бе в листите на партия МЕЧ, през риалити слава, до модна кариера, сега Джани се насочва към най-благородната професия. Изглежда, че чаровникът е готов да "лекува сърца", но този път съвсем буквално.
Джан Микеле от малък е бил под светлините на прожекторите. Още на 14 години пловдивският тийнейджър пробива в Милано. Носител е на титлата Световен детски модел за 2013 година, снимал се е в клипове на Криско и Мария Илиева и има черен колан по карате. Малкият Джани стана любимец на публиката и дори гостува при Гала в "На кафе", където очарова всички с талант и усмивка, пишат от Хотарена.
Тази есен пловдивчанинът реши да се появи отново на малкия екран. Джан Микеле и неговата избраница Габриела Михайлова се превърнаха в единствената двойка, оцеляла след "Ергенът: Любов в рая". Макар че по регламент трябваше да запазят отношенията си в тайна, двамата неведнъж бяха засичани по заведенията в Пловдив. За тях феновете казват, че са единствените истински влюбени, но критиците не са толкова сигурни. Част от зрителите и участниците в предаването определиха връзката им като токсична заради силния контрол на Джан над Габриела, която често наричат безгласна буква.
Певицата Диона, известна с това, че не си мери думите, изригна срещу Джан Микеле с остри коментари по повод отношението му към Габи: "В началото той се представи като принципен, образован, от добро семейство. А всъщност това, което виждаме, е чиста еманация на балканско, селско поведение. Това не е любов, а избиване на комплекси!".
Дали тази любовна буря ще навреди на новия му образ или напротив - ще го направи още по-интересен, само времето ще покаже.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1749
|
|предишна страница [ 1/292 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Важно! Задължително съхранявайте плодовете и зеленчуците поотделн...
17:39 / 14.10.2025
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Ергенът с най-кратко тв участие е арестуван за насилие? Душил при...
16:37 / 14.10.2025
Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
13:07 / 14.10.2025
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS