ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Джан Микеле проговори за раздялата с Габи, отрече за насилие
В емоционално видео в социалните мрежи той заяви, че краят на връзката им е настъпил по напълно естествен начин, а всички внушения за агресивно поведение са лъжи и спекулации.
"С Габриела се разделихме нормално. С времето осъзнахме, че не сме един за друг“, казва Джан-Микеле.
"В мен никога не е имало място за насилие“
Той подчертава, че никога не е проявявал физическо насилие, още по-малко спрямо жена, и че подобни твърдения нямат нищо общо с реалния му характер.
След участието си в "Ергенът: Любов в рая" срещу него се е изляла вълна от хейт, обиди и тежки обвинения, които според него са резултат от начина, по който форматът представя участниците.
"Докато гледах това шоу, дори аз се запознах с едно друго "аз“, с което нямам нищо общо в действителността“, признава той.
Джан-Микеле не крие разочарованието си от риалитито, което определя като "пошло и манипулативно“. По думите му форматът използва участниците си и ги показва по изкривен начин, без да се интересува от последствията.
"Чувствам се използван, изигран и надигран“, споделя той и допълва, че подобно участие може да струва спокойствието, името и бъдещето на човек.
В края на изповедта си Джан-Микеле отправя апел за повече разум и човечност. Той признава, че не очаква да промени масовото мнение, но се надява поне част от хората да се замислят, преди да съдят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2735
|предишна страница [ 1/456 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
Дядо Коледа разнася подаръци с метрото
20:47 / 24.12.2025
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да ка...
18:45 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
20:21 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS